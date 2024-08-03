Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность

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Азербайджанская армия всегда должна поддерживать свою боеготовность и профессионализм на высоком уровне, чтобы никто не мог говорить со страной на языке диктата и ультиматумов.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе заседания коллегии по итогам первого полугодия 2024 года.

Он добавил, что профессиональная азербайджанская армия способна выполнить любые поручения Верховного главнокомандующего.

Министр напомнил высказывание главы государства «Сколько бы у тебя ни было оружия и боеприпасов, сколько бы современных военных технологий ты ни использовали, именно солдаты и офицеры с оружием в руках одерживают победу», подчеркнув, что профессиональная азербайджанская армия способна выполнять любые поручения Верховного главнокомандующего.