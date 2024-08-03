Приостановлено членство арестованного сенатора Савельева в «Единой России»

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Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство сенатора Дмитрия Савельева после его ареста. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«В соответствии с требованием Устава партии «Единая Россия» в связи с возбуждением уголовного дела в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева 2 августа 2024 года приостановлено его членство в партии», — указано в сообщении.

Кроме того, членство Савельева в президиуме регионального политсовета и в региональном политсовете партии тоже приостановлено.