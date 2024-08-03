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Белый дом раскрыл причину странного поведения Байдена у пустого самолета (видео)

Белый дом раскрыл причину странного поведения Байдена у пустого самолета (видео)

Президент США Джо Байден поднялся в самолет, на котором привезли освобожденных Россией после обмена заключенных, чтобы поприветствовать экипаж, об этом заявил на своей странице в социальной сети X заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее в Сети обратили внимание на видео встречи заключенных, на которой присутствовал Байден. На записи видно, как президент, поприветствовав освобожденных, внезапно поднялся в пустой самолет, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и других присутствовавших. Побыв там пару минут, Байден вышел обратно.

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