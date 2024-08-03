Полицейские изъяли большое количество оружия и боеприпасов (фото, видео)

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Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана профессионально выполняют поставленные задачи в целях ускорения процесса Великого возвращения и надежного обеспечения безопасности после Отечественной войны и антитеррористических мероприятий. Процесс выявления и нейтрализации взрывоопасных пережитков войны и источников опасности продолжается в беспрерывном режиме. Работа по очистке региона от боеприпасов и взрывчатых веществ – одно из основных направлений деятельности привлеченных к службе сотрудников органов внутренних дел.

Согласно информации пресс-службы министерства, в результате мероприятий, проведенных с 27 июля по 2 августа, в городе Ханкенди сотрудниками полиции было выявлено 60 автоматов, 3 пулемета, 21 пистолет, 29 винтовок, 125 гранат, 1 гранатомет, 63 запала, 48 снарядов, 91 штык-нож, 71 устройство связи, 34 бомбочек для дрона, 190 взрывателей, 9 шашек тротила, 17 шашек, 34 детонатора, 27 приборов ночного видения, 2 дрона, 2 мины, 2 взрывчатых вещества, 2 килограмма взрывчатки, 126 килограммов пороха, 11 петард, 1 стационарная радиостанция, 3 модернизированных упрощенных взрывателей (МУВ), 1 акустический усилитель, 1 акустический глушитель, 1 камера наблюдения, 611 обойм, 75532 патрона различного калибра и другие боеприпасы.

Кроме того, на территории поселка Аскеран Ходжалинского района были выявлены и изъяты 2 гранаты, в Шушинском районе – 1 пулемет и 7 гранат, в Ходжавендском – 6 автоматов, 3 винтовки, 36 гранат, 6 пулеметов, 1 прибор ночного видения, 1 прицел, 5 штык-ножей, 12 унифицированных запалов ручной гранаты (УЗРГ), 25 обойм и 1175 патронов различного калибра.