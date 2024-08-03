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По следам убийства Хании в Иране задержали десятки силовиков

По следам убийства Хании в Иране задержали десятки силовиков

В ходе расследования убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране задержаны более двух десятков силовиков, среди которых есть высокопоставленные офицеры и чиновники. Об этом пишет The New York Times.

«Интенсивность и масштаб расследования КСИР показывают, до какой степени это убийство потрясло руководство страны», — говорится в публикации.

По данным издания, Иран считает, что агенты разведывательной службы Израиля МОССАД, нанятые для убийства Хании, всё ещё находятся в стране.

В The New York Times уточняют, что Корпус стражей Исламской революции пока не обнародовал подробности об арестах и деталях убийства.

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