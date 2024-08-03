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WSJ: Ответ Ирана может застать Израиль врасплох

WSJ: Ответ Ирана может застать Израиль врасплох

Новый удар Ирана по Израилю может оказаться мощнее и неожиданнее, чем в апреле, поскольку исламская республика не информирует никого о своих планах.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в прошлый раз Иран запустил более 300 дронов и ракет в направлении еврейского государства, предварительно уведомив об этом дипломатов и дав США и Израилю возможность подготовиться. В итоге большинство снарядов было перехвачено. В этот раз Израиль и союзники действуют «в вакууме», указывает газета.

Американские и арабские дипломаты, пытающиеся предотвратить обострение на Ближнем Востоке, сталкиваются с «гневным молчанием Ирана и ливанского движения «Хезболлах», которые, как утверждает The Wall Street Journal, готовятся отомстить за убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного руководителя «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте.

Неназванный представитель американской администрации сообщил газете, что Вашингтон пока проявляет осторожность, поскольку не видит указаний на то, что Иран уже решил, каким будет ответный удар по Израилю. Не исключено, что это произойдет уже в ближайшие несколько дней.

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