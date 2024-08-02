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Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста

Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста

Украинские защитники уже в этом году могут уничтожить Крымский мост. Над этим ведется работа.

Об этом говорится в заявлении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Журналистка поинтересовалась у Буданова, может ли Крымский мост быть уничтожен в ближайшее время.

«Все трудятся. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все нуждается в решении комплексном. Работа идет», – ответил Буданов, спросив у журналистки, что именно для нее значит «в ближайшее время».

Она объяснила, что имеет в виду ближайшие несколько месяцев или период до конца года.

«Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть», – сказал начальник ГУР.

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