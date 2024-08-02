Прошло 2 года со дня операции «Возмездие» |
Турция закрыла авиасообщение с Тегераном |
ГНФАР взвинтил продажу валюты |
Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста |
Турецко-израильский кризис продолжает накаляться |
Главной темой COP29 станет климатическое финансирование |
Харрис получила официальный статус кандидата в президенты |
Жители Израиля готовятся к полномасштабной войне |
Глава Госкомитета анонсировал открытие Дома Азербайджана в США |
Главное Политика

Байден отказал Израилю в помощи в случае расширения конфликта

Байден отказал Израилю в помощи в случае расширения конфликта

Президент США Джо Байден в недавней беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предостерёг еврейского лидера о том, что Вашингтон может прекратить поддержку Израиля, если Тель-Авив предпримет очередной шаг к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на осведомлённые источники из числа американских чиновников.

«Байден предупредил Нетаньяху, что если тот снова пойдёт на эскалацию, то ему не следует рассчитывать на помощь США», — сказано в материале.

По сведениям информационного портала, глава Штатов высказал израильскому коллеге своё недовольство недавним ударом по Тегерану, при котором был убит руководитель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что за неделю до этой атаки главы США и Израиля обсуждали шаги по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

«Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он ожидает, что дальнейшей эскалации со стороны Израиля не будет», — пишут журналисты.

Теги:
Из этой рубрики
Клинтоны поддержали Харрис ради своей дочери Челси
Политика

Клинтоны поддержали Харрис ради своей дочери Челси

2024/08/03, 00:31
Байден отказал Израилю в помощи в случае расширения конфликта
Политика

Байден отказал Израилю в помощи в случае расширения конфликта

2024/08/02, 22:48
Сабина Алиева обвинила Армению в продолжении минного террора
Политика

Сабина Алиева обвинила Армению в продолжении минного террора

2024/08/02, 19:48
Баку ждет извинений от Парижа
Политика

Баку ждет извинений от Парижа

2024/08/02, 18:51
Завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты
Политика

Завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты

2024/08/02, 18:37
Турция ответила Израилю
Политика

Турция ответила Израилю

2024/08/02, 18:02
МИД Азербайджана: Необходимы эффективные меры со стороны международного сообщества
Политика

МИД Азербайджана: Необходимы эффективные меры со стороны международного сообщества

2024/08/02, 16:59
Минобороны Армении: США оказывают консультативную поддержку армии
Политика

Минобороны Армении: США оказывают консультативную поддержку армии

2024/08/02, 16:30
Посол Великобритании поделился публикацией в связи со взрывом мины в Гызылгаджилы
Политика

Посол Великобритании поделился публикацией в связи со взрывом мины в Гызылгаджилы

2024/08/02, 16:23