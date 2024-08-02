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Экс-полковник армии США: Трамп заморозит помощь Украине

Экс-полковник армии США: Трамп заморозит помощь Украине

Экс-полковник армии США Роберт Гамильтон сделал прогноз для Украины в случае победы экс-президента страны Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.

По мнению Роберта Гамильтона, если победит Дональд Трамп, это, скорее всего, заморозит помощь Украине для дальнейших переговоров с Россией на условиях последней.

В то же время Гамильтон считает, что в случае победы вице-президента Камалы Харрис все останется таким, каким было во время правления еще действующего президента Джо Байдена.

«Если у демократов будет большинство и в Палате представителей, и в Сенате, а Камала Харрис станет президентом, будущая помощь Украине почти гарантирована. Если будет разделено правительство, где республиканцы будут контролировать Палату, а демократы – Сенат и Белый дом, будет сложнее», – отметил он.

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