Борт Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в Баку

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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Стамбул-Самарканд, совершил вынужденную посадку в Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Согласно информации, капитан воздушного судна направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения здоровья одного из пассажиров. Все службы аэропорта были приведены в полную готовность, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию.

«Самолет Airbus A320 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 18:45 по местному времени. Пассажиру немедленно была оказана первая помощь. После улучшения здоровья он по собственному желанию продолжил путь к месту назначения», – отметили в пресс-службе.

Рейс вылетел из Баку в Самарканд в 21:07 по местному времени.