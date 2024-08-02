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Харрис получила официальный статус кандидата в президенты

Харрис получила официальный статус кандидата в президенты

В США состоялось голосование, на котором демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис. Об этом сообщает The Washington Post.

В голосовании приняли участие около 4000 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

Сегодня за Харрис отдали свой голос 3923 демократа. Заметим, что для официального выдвижения на выборы Харрис требовалось минимум 1976 голосов.

Ранее кандидатуру Харрис поддержал и снявшийся с выборов в начале месяца нынешний президент США Джо Байден.

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