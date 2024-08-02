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Глава Госкомитета анонсировал открытие Дома Азербайджана в США

Глава Госкомитета анонсировал открытие Дома Азербайджана в США

В США при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в середине августа откроется Дом Азербайджана.

Об этом заявил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Он проинформировал о планах поездки в США с этой целью. Ф.Мурадов также отметил работу, которую Госкомитет проводит в американских университетах.

«В США мы начали вести работу в основном в университетах. Многие процессы начинаются с образования, и поэтому в крупных университетах нашей молодежью созданы молодежные объединения», – приводит «Репорт» его слова.

«Сегодня в 15 странах действуют 29 Домов Азербайджана. Есть примерно столько же обращений на открытие новых домов», – добавил он.

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