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Махсудова надеется выступить и на следующей Олимпиаде (видео)

Махсудова надеется выступить и на следующей Олимпиаде (видео)

Верю, что смогу завоевать лицензию на следующие Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

С данным заявлением выступила член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова.

«Это моя первая Олимпиада. Мы завоевали первую лицензию и дебют на Олимпиаде по батутной гимнастике уже вошел в историю. На этот раз мое выступление получилось не таким, каким хотелось бы. Я верю, что смогу завоевать лицензию на следующую Олимпиаду в Лос-Анджелесе и выступить там намного лучше», – отметила спортсменка в интервью ITV.

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