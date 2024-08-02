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Баку ждет извинений от Парижа

Баку ждет извинений от Парижа

Международный олимпийский комитет отреагировал на официальное письмо протеста Азербайджана, извинился перед нашей страной за неприемлемые заявления телеканала «Франция2» и подчеркнул, что эти заявления несовместимы с принципами и ценностями, которые Международный олимпийский комитет пытается продвигать через спорт и Олимпийские игры.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Мы считаем, что предвзятые мнения, высказанные на официальном государственном канале Франции и служащие политизации Олимпийских игр, являются частью кампании клеветы, проводимой против Азербайджана, и это было целенаправленно допущено.

С этой точки зрения мы ожидаем, что эта страна принесет извинения, поскольку ответственной стороной является прежде всего Франция, принимающая Олимпийские игры, и мы требуем, чтобы подобные шаги против Азербайджана не повторялись в будущем», – отметил он.

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