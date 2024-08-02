Завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты

66 Просмотров

Истек срок подачи в окружные избирательные комиссии избирательных документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

В соответствии со статьями 58.1, 94.3.1 Избирательного кодекса, не менее чем за 50 и не позднее чем за 30 дней до дня голосования до 18:00, кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченный представитель политической партии, блока политических партий обязан представить в окружную избирательную комиссию избирательные документы, необходимые для регистрации кандидата.

В связи с назначенными на 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис этот период охватил срок с 13 июля 2024 года по 18:00 2 августа 2024 года.