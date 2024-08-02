Сабина Алиева обвинила Армению в продолжении минного террора

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Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала ранение трех мирных жителей, выполнявших служебные обязанности, и одного военнослужащего в результате взрыва мины, заложенной со стороны Армении в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Об этом говорится в сообщении аппарата омбудсмана.

В сообщении говорится: «Хотелось бы отметить, что данное село было возвращено нашей стране на основании достигнутой 19 апреля текущего года договоренности о делимитации азербайджано-армянской границы.

Очевидно, что даже после делимитации Армения продолжает политику минного террора и не прекращает действий, угрожающих жизни и здоровью населения.

Мы еще раз заявляем, что не предоставление нашей стране точных карт мин, заложенных на наших территориях, серьезно препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои земли, обеспечению права на жизнь в здоровой окружающей среде, а также процессу делимитации границ и проводимым в регионе строительно-восстановительным работам.

Международное сообщество должно оказать влияние на Армению с целью передачи нашей стране точных минных карт и не должно молчать о минном терроре этой страны».