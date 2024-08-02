Артиллерийские подразделения Азербайджана проводят тактико-специальные учения (видео)

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Артиллерийские подразделения армии Азербайджана проводят тактико-специальные учения согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Действия учений были уточнены на карте, заслушаны доклады офицеров. Подразделения, выведенные по сигналу тревоги, преодолели различные препятствия с использованием приборов ночного видения и отработали действия по занятию огневых позиций.

Учения направлены на повышение знаний и умений военнослужащих, а также совершенствование навыков командного состава. Военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.