МИД Азербайджана: Необходимы эффективные меры со стороны международного сообщества

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Мины, установленные Арменией, продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана.

В публикации указывается на необходимость принятия эффективных мер со стороны международного сообщества для устранения минной угрозы.

«Сегодня в результате взрыва мины пострадали 4 человека, один из них – сотрудник Госпогранслужбы Азербайджана, остальные – сотрудники ANAMA. После окончания войны 2020 года общее число жертв мин достигло 376, из них 69 погибли. Увеличение числа жертв мин делает необходимым принятие эффективных мер со стороны международного сообщества для устранения этой угрозы», – говорится в сообщении.