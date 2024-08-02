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МИД Казахстана рекомендовал гражданам не посещать Израиль и Ливан

МИД Казахстана рекомендовал гражданам не посещать Израиль и Ливан

Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения Израиля и Ливана. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке министерство иностранных дел РК рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в данном регионе. Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, просим не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в Казахстане.

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