В Нигерии в ходе антиправительственных протестов погибли 14 человек

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Не менее 14 человек погибли во время начавшихся в четверг антиправительственных демонстраций в Нигерии. Об этом сообщила газета Daily Trust.

По ее данным, число погибших по всей стране выросло за сутки до 14. Ранее сообщалось о трех жертвах в штате Кадуна. Власти в целях снижения накала выступлений перекрывают дороги и приостанавливают работу финансовых учреждений, поскольку протестующие занимаются грабежами и вандализмом. Протесты в Нигерии начались 1 августа и, по данным газеты Premium Times, продлятся до 10 августа.

Люди требуют возобновить субсидирование закупок топлива, отмена которого спровоцировала рост цен на продовольствие, увеличить размер минимальной заработной платы (недавно была установлена на уровне $40 в месяц), ввести доступные тарифы на электроэнергию и снизить импортные пошлины. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что признает право граждан на мирные протесты, но в его администрации опасаются, что выступления могут вылиться в погромы и грабежи.

Демонстрации охватили крупнейшие города Нигерии – Лагос, Абуджа, Кадуна. В ряде случаев они сопровождались стычками с сотрудниками органов правопорядка. По данным аналитического издания Conversation, в основе протестов – резкое ухудшение социально-экономического положения в стране с населением 206 млн человек. Из-за безработицы и роста цен голод угрожает 25 млн нигерийцев.