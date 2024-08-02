Франция призывает своих граждан срочно покинуть Иран |
МОК извинился перед Азербайджаном за скандал на открытии Олимпиады |
В селе Гызылгаджилы, возвращённом Арменией, взорвалась мины: есть пострадавшие |
Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС |
В Турции заблокировали Instagram |
«Хезболла» впервые после гибели Шукра и Хании ударила по Израилю (обновлено, видео) |
«Сабах» едва не потерпел фиаско в Баку, но по пенальти одолел «Маккаби» (фото, видео) |
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой |
Главное Мир

МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за приспущенного флага

МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за приспущенного флага

Турецкий флаг был приспущен над зданием посольства республики в Тель-Авиве в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ответ израильский министр иностранных дел Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест, пишет ТАСС.

«Я распорядился вызвать заместителя посла Турции в Израиле для [выражения ему] строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен над турецким посольством в Тель-Авиве на фоне убийства лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Хании», – написал Кац в X (ранее Twitter).

По его словам, Израиль «не потерпит выражений причастности к трауру по такому убийце, как Исмаил Хания». «Если представители посольства хотят скорбеть, пусть едут в Турцию и скорбят вместе со своим хозяином [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС и одобряет ее убийства и зверства», – добавил Кац.

Теги:
Из этой рубрики
США отправят на Ближний Восток больше самолетов для помощи Израилю
Мир

США отправят на Ближний Восток больше самолетов для помощи Израилю

2024/08/02, 17:25
Франция призывает своих граждан срочно покинуть Иран
Мир

Франция призывает своих граждан срочно покинуть Иран

2024/08/02, 17:12
МИД Казахстана рекомендовал гражданам не посещать Израиль и Ливан
Мир

МИД Казахстана рекомендовал гражданам не посещать Израиль и Ливан

2024/08/02, 16:45
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля
Мир

Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля

2024/08/02, 15:45
В Нигерии в ходе антиправительственных протестов погибли 14 человек
Мир

В Нигерии в ходе антиправительственных протестов погибли 14 человек

2024/08/02, 15:30
Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы международной повестки
Мир

Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы международной повестки

2024/08/02, 15:07
МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за приспущенного флага
Мир

МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за приспущенного флага

2024/08/02, 15:03
Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом
Мир

Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом

2024/08/02, 14:45
Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан
Мир

Жозеп Боррель сегодня прибудет в Кыргызстан

2024/08/02, 14:10