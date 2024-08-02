МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за приспущенного флага

246 Просмотров

Турецкий флаг был приспущен над зданием посольства республики в Тель-Авиве в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ответ израильский министр иностранных дел Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест, пишет ТАСС.

«Я распорядился вызвать заместителя посла Турции в Израиле для [выражения ему] строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен над турецким посольством в Тель-Авиве на фоне убийства лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Хании», – написал Кац в X (ранее Twitter).

По его словам, Израиль «не потерпит выражений причастности к трауру по такому убийце, как Исмаил Хания». «Если представители посольства хотят скорбеть, пусть едут в Турцию и скорбят вместе со своим хозяином [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС и одобряет ее убийства и зверства», – добавил Кац.