В Азербайджане разработают правила аренды госимущества в туристических центрах

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Будут разработаны правила сдачи в аренду и пользование принадлежащей государству недвижимости в туристических центрах, и реализации инвестиционных проектов. Это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе «Об утверждении Образцового положения о туристских и рекреационных зонах».

Согласно указу, Кабинет министров в течение шести месяцев должен утвердить правила сдачи в аренду и пользование принадлежащей государству недвижимости в туристических центрах и реализации инвестиционных проектов и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.