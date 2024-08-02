Мердок и Абрамович участвовали в обмене заключенными между США и РФ

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Медиамагнат Руперт Мердок и российский олигарх Роман Абрамович участвовали в масштабном обмене заключенными между США и РФ, сообщает The Times.

В конце 2023 года Мердок обратился к Абрамовичу за помощью в освобождении американского журналиста Эвана Гершковича. Считается, что Абрамович выступал в качестве независимого посредника в сделке.

Хотя подробности его участия неизвестны, источники предполагают, что несколько сторон обратились к Абрамовичу за консультацией по структурированию соглашения.

Представитель Абрамовича опроверг его участие.