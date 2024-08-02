Словения заявила, что обезопасила себя предстоящей зимой благодаря поставкам азербайджанского газа

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Азербайджан стал дополнительной возможностью для диверсификации поставок газа в Словению, заявил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер. В Любляне он прокомментировал сделку с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на поставки газа, выразив уверенность в долгосрочном успешном сотрудничестве между двумя странами.

Кумер отметил, что диверсификация маршрутов поставок природного газа позволила Словении обеспечить себя газом на предстоящую зиму. Азербайджан, как важный стратегический поставщик ЕС, представляет дополнительную возможность для диверсификации.