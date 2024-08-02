S&P обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана, сообщает АПА-Экономикс, этот прогноз содержится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по Азербайджану.

В отчете агентства говорится, что перспективы экономического роста Азербайджана на 2024-2025 годы ниже, чем у большинства стран региона. Давление на экономический рост в основном связано с долгосрочным постепенным снижением добычи нефти: «Мы прогнозируем рост реального ВВП в 2024-2025 годах примерно на 1,5%».

В июне 2024 года в S&P заявили, что повысили прогноз роста реального ВВП Азербайджана с 1,5% до 2,5%.