Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС |
В Турции заблокировали Instagram |
«Хезболла» впервые после гибели Шукра и Хании ударила по Израилю (обновлено, видео) |
«Сабах» едва не потерпел фиаско в Баку, но по пенальти одолел «Маккаби» (фото, видео) |
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой |
США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео) |
Домингес победил боксера из Казахстана и обеспечил себе олимпийскую медаль (фото, видео) |
Главное Экономика

S&P обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана

S&P обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана, сообщает АПА-Экономикс, этот прогноз содержится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по Азербайджану.

В отчете агентства говорится, что перспективы экономического роста Азербайджана на 2024-2025 годы ниже, чем у большинства стран региона. Давление на экономический рост в основном связано с долгосрочным постепенным снижением добычи нефти: «Мы прогнозируем рост реального ВВП в 2024-2025 годах примерно на 1,5%».

В июне 2024 года в S&P заявили, что повысили прогноз роста реального ВВП Азербайджана с 1,5% до 2,5%.

Теги:
Из этой рубрики
Словения заявила, что обезопасила себя предстоящей зимой благодаря поставкам азербайджанского газа
Экономика

Словения заявила, что обезопасила себя предстоящей зимой благодаря поставкам азербайджанского газа

2024/08/02, 11:46
S&P обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана
Экономика

S&P обнародовало прогноз по экономическому росту Азербайджана

2024/08/02, 11:38
С начала года Вагит Алекперов заработал $3,24 млрд
Экономика

С начала года Вагит Алекперов заработал $3,24 млрд

2024/08/01, 23:50
Россия поставила в Европу рекордный объем трубопроводного газа
Экономика

Россия поставила в Европу рекордный объем трубопроводного газа

2024/08/01, 22:30
Матвиенко раскритиковала доллар
Экономика

Матвиенко раскритиковала доллар

2024/08/01, 21:52
Начались поставки азербайджанского газа в Словению
Экономика

Начались поставки азербайджанского газа в Словению

2024/08/01, 19:11
Азербайджан и ОАЭ провели 9-е заседание межправкомиссии в Шуше
Экономика

Азербайджан и ОАЭ провели 9-е заседание межправкомиссии в Шуше

2024/08/01, 16:13
Лого Лукойл
Экономика

Украина не будет отменять санкции против «Лукойла»

2024/07/31, 18:22
Турция резко сократила поставки товаров в Россию
Экономика

Турция резко сократила поставки товаров в Россию

2024/07/31, 14:30