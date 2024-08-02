Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС |
В Турции заблокировали Instagram |
«Хезболла» впервые после гибели Шукра и Хании ударила по Израилю (обновлено, видео) |
«Сабах» едва не потерпел фиаско в Баку, но по пенальти одолел «Маккаби» (фото, видео) |
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой |
США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео) |
Домингес победил боксера из Казахстана и обеспечил себе олимпийскую медаль (фото, видео) |
Главное Мир

«Это самая горькая уступка Путину»

«Это самая горькая уступка Путину»

Министр юстиции Марко Бушманн назвал освобождение киллера Вадима Красикова «самой горькой уступкой» президенту РФ Владимиру Путину, необходимой для освобождения журналистов, политиков и других заключённых. Он сказал BILD: «Это были его [Путина] политические заключённые. Некоторые из них были заключены в тюрьму только за свои мнения. Их жизнь висела на волоске. Одному гражданину Германии угрожали смертной казнью».

Бушманн рассказал о переговорах: «Месяцы доверительного сотрудничества с США сделали эти освобождения возможными. Трансатлантический альянс продемонстрировал свою силу. Мы должны были вырвать эти освобождения у Путина, что было невозможно без горьких уступок».

О депортации Красикова он отметил: «Возможно, самая горькая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, осужденного в Германии. Без этого шага журналисты, политики и другие заключённые не были бы освобождены».

«Мы приняли это решение не легкомысленно, действуя строго в рамках закона. Для меня как министра юстиции решающим стал принцип: когда есть сомнения, должна преобладать свобода», — заключил Бушманн.

Западные разведки предполагают, что Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом, и киллер обладает опасными для Кремля знаниями. BILD сообщает, что Путин мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме, из мести или для сделки с властями Германии.

Считается, что Красиков в 1990-е годы работал на Анатолия Собчака и его заместителя Путина, принимая меры против их оппонентов. В феврале 2000 года, через несколько недель после вступления Путина в должность, Собчак скоропостижно скончался. Официальная причина смерти — сердечный приступ, но родственники предполагали убийство.

Западная разведка подозревает, что Красиков может быть связан с предполагаемым убийством Собчака и, возможно, самим Путиным. Эти подозрения могут объяснять настойчивость Путина в борьбе за освобождение Красикова, чтобы защитить информацию о своем прошлом и своей преданности.

Теги:
Из этой рубрики
Медведев предостерег Молдову от повторения судьбы Украины
Мир

Медведев предостерег Молдову от повторения судьбы Украины

2024/08/02, 13:17
Убийцей Хании оказался личный андроид
Мир

Убийцей Хании оказался личный андроид

2024/08/02, 12:25
«Это самая горькая уступка Путину»
Мир

«Это самая горькая уступка Путину»

2024/08/02, 11:21
Движение на проспекте 8 Ноября полностью ограничат
Мир

Движение на проспекте 8 Ноября полностью ограничат

2024/08/02, 11:12
Красиков: киллер, за которого Путин готов был обменять заключенных
Мир

Красиков: киллер, за которого Путин готов был обменять заключенных

2024/08/02, 10:48
Союзники Украины встревожены властью главы офиса Зеленского Ермака
Мир

Союзники Украины встревожены властью главы офиса Зеленского Ермака

2024/08/02, 10:26
«Банкет» пишем, «коррупция» в уме
Мир

«Банкет» пишем, «коррупция» в уме

2024/08/02, 10:06
Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС
Мир

Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС

2024/08/02, 09:33
В Турции заблокировали Instagram
Мир

В Турции заблокировали Instagram

2024/08/02, 09:13