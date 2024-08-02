«Это самая горькая уступка Путину»

670 Просмотров

Министр юстиции Марко Бушманн назвал освобождение киллера Вадима Красикова «самой горькой уступкой» президенту РФ Владимиру Путину, необходимой для освобождения журналистов, политиков и других заключённых. Он сказал BILD: «Это были его [Путина] политические заключённые. Некоторые из них были заключены в тюрьму только за свои мнения. Их жизнь висела на волоске. Одному гражданину Германии угрожали смертной казнью».

Бушманн рассказал о переговорах: «Месяцы доверительного сотрудничества с США сделали эти освобождения возможными. Трансатлантический альянс продемонстрировал свою силу. Мы должны были вырвать эти освобождения у Путина, что было невозможно без горьких уступок».

О депортации Красикова он отметил: «Возможно, самая горькая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, осужденного в Германии. Без этого шага журналисты, политики и другие заключённые не были бы освобождены».

«Мы приняли это решение не легкомысленно, действуя строго в рамках закона. Для меня как министра юстиции решающим стал принцип: когда есть сомнения, должна преобладать свобода», — заключил Бушманн.

Западные разведки предполагают, что Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом, и киллер обладает опасными для Кремля знаниями. BILD сообщает, что Путин мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме, из мести или для сделки с властями Германии.

Считается, что Красиков в 1990-е годы работал на Анатолия Собчака и его заместителя Путина, принимая меры против их оппонентов. В феврале 2000 года, через несколько недель после вступления Путина в должность, Собчак скоропостижно скончался. Официальная причина смерти — сердечный приступ, но родственники предполагали убийство.

Западная разведка подозревает, что Красиков может быть связан с предполагаемым убийством Собчака и, возможно, самим Путиным. Эти подозрения могут объяснять настойчивость Путина в борьбе за освобождение Красикова, чтобы защитить информацию о своем прошлом и своей преданности.