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Красиков: киллер, за которого Путин готов был обменять заключенных

Красиков: киллер, за которого Путин готов был обменять заключенных

Главным условием Путина для обмена заключенными с Западом была выдача киллера Вадима Красикова. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Красиков в 2019 году в Берлине застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и был приговорен к пожизненному заключению.

Перед убийством он посещал тренировочные базы ФСБ и был близко знаком с Путиным. Они вместе посещали стрельбище, и Красиков говорил семье, что Путин «хорошо стреляет».

По данным WSJ, с 2021 года Путин постоянно призывал спецслужбы освободить Красикова, что удивляло западных разведчиков, предполагавших, что он был личным телохранителем Путина. Источники в РФ считали, что они познакомились еще в Санкт-Петербурге, когда Путин работал в мэрии.

В России Красиков вел роскошную жизнь, получал $10 тыс. в месяц, премии за «деловые поездки», носил дизайнерские вещи и регулярно делал маникюр. Его семья жила в престижном районе Москвы, и жена жаловалась, что он так часто меняет Porsche и BMW, что она не успевает к ним привыкнуть.

После задержания в Германии Красиков представился вымышленным именем и отказался сотрудничать со следствием, однажды заявив охраннику: «Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме».

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