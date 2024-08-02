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Минобороны Армении сообщило о получении «консультативной поддержки» от США и других стран

Минобороны Армении сообщило о получении «консультативной поддержки» от США и других стран

В Минобороны Армении прокомментировали заявление заместителя госсекретаря США Узры Зеи о работе представителя американской армии в министерстве.

В Минобороны Армении подтвердили, что получают «консультативную поддержку от США и других международных партнеров» в рамках реформирования Вооруженных сил. Подробностей при этом там не предоставили, отметив, что американская сторона уже дала разъяснения.

Узра Зея заявила 18 июля в интервью порталу «Hetq», что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

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