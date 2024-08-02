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Союзники Украины встревожены властью главы офиса Зеленского Ермака

Союзники Украины встревожены властью главы офиса Зеленского Ермака

Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием Андрея Ермака — главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что международные партнеры все больше обеспокоены влиянием 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, на принятие решений украинских властей. Авторы подчеркивают, что он стал единственным посредником между Зеленским и остальной Украиной.

Кроме того, Ермак обладает большими полномочиями, чем его предшественники. Он служит ключевой фигурой при замене генералов, формировании цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными и при решении других важных вопросов.

«Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», — заключили журналисты.

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