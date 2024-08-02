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Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС

Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС

Операция против главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не помогла стремлению к выработке соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд заявил президент США Джо Байден, его слова передает Reuters.

«Байден заявил, что (ликвидация. — прим. ред.) лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании не способствовала прекращению огня (в секторе Газа. — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Президент США добавил, что ранее в четверг у него состоялся прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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