США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем выборов президента Венесуэлы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США считают победителем президентских выборов в Венесуэле кандидата от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалеса, а не действующего президента Николаса Мадуро, который объявил победителем себя, сообщает BBC.

В обнародованном в четверг заявлении госсекретарь США напоминает, что Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на призывы оппозиции и многих зарубежных стран, до сих пор не опубликовал подробные результаты выборов 28 июля.

«Между тем, демократическая оппозиция опубликовала более 80 процентов протоколов, полученных напрямую с избирательных участков по всей Венесуэле. Эти протоколы показывают, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил большинство голосов на этих выборах, победив с непреодолимым отрывом», — говорится в заявлении Блинкена.

Госекретарь напоминает, что победе Гонсалеса говорят и свидетельства иностранных наблюдателей, и данные экзитполов.

«После выборов мы провели широкие консультации с партнерами и союзниками по всему миру, и, хотя разные страны избрали разный подход к тому, как реагировать, никто не пришел к выводу, что Николас Мадуро получил большинство голосов», — добавляет Блинкен.

Госсекретарь не называет Гонсалеса впрямую президентом Венесуэлы, но поздравляет его «с успешной кампанией» и призывает венесуэльские партии начать переговоры о мирной передаче власти, обещая им поддержку со стороны США и их союзников.