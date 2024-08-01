Парашютистка выжила после неудачного прыжка с 800 метров (видео)

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Россиянка выжила после неудачного прыжка с парашютом в свой день рождения. Инцидент произошёл на минувших выходных в Кирове.

По данным местных телеграм-каналов, у любительницы экстрима из Коми не раскрылся основной парашют, а запасным она воспользовалась неправильно. В результате женщина стремительно стала падать с 800-метровой высоты. Очевидцы происшествия рассказали, что она приземлилась на берёзу и получила множественные переломы. Также известно, что пострадавшая впервые прыгала с парашютом и это был подарок ей на день рождения. В настоящее время женщина находится в больнице.