Лейла Абдуллаева: Мы чувствуем гордость

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Мы верим, что Париж-2024 станет для Азербайджана самой успешной Олимпиадой.

С данным заявлением выступила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, комментируя успешные выступления азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева, завоевавшего золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже, и боксера Альфонсо Домингеса, завоевавшего бронзовую медаль.

«Сегодняшний день имеет для нас особое значение, поскольку помимо золотой медали дзюдоиста Зелима Коцаева, боксер Альфонсо Домингес обеспечил себе бронзовую медаль. Мы чувствуем гордость. Наши спортсмены знают, что за ними стоит весь азербайджанский народ. Мы верим, что Париж-2024 станет для нас самой успешной Олимпиадой»,- отметила она.