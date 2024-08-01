Суд поместил под арест кандидата в депутаты Талеха Мамедова

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В Сумгайытском городском управлении полиции продолжается предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному 30 июля по факту госпитализации с колото-резаными ранениями Джавадова Назира Агажавад оглу 1971 года рождения на территории города Сумгайыт, поселка Гаджи Зейналабдин.

Талех Мамедов 1989 года рождения, зарегистрированный кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах 01.09.2024 года от Сумгайытского пятого избирательного округа № 46, в ходе спора, возникшего на почве личных отношений, умышленно нанес ножевые раны Назиру Джавадову, сообщает АПА.

Поскольку кандидатура Талеха Мамедова была зарегистрирована 29.07.2024 года, согласно требованиям Уголовно-процессуального и Избирательного кодексов Азербайджанской Республики, Генеральным прокурором было дано согласие на его привлечение к уголовной ответственности.

На основании собранных доказательств Талеху Мамедову было предъявлено обвинение по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса, учитывая тяжесть и характер деяния, на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование.