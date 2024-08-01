В Киеве может появиться памятник Рейгану

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Петиция об установке в столице Украины Киеве памятника бывшему президенту США Рональду Рейгану набрала необходимые 6 тысяч голосов и будет рассмотрена местными властями, передает издание «Страна.ua».

«Рейган, назвавший СССР «империей зла», известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма», — передает издание текст петиции.

Помимо этого, в публикации на сайте горсовета Киева указано, что усилия Рейгана способствовали обретению независимости Украиной в 1991 году. Памятник автором петиции предлагается установить на месте одного из ранее снесенных советских монументов.