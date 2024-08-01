ОЗА обвинила Армению в грязной антиазербайджанской пропаганде

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По мере приближения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, некоторые круги в Армении, армянская диаспора и расисты в западных странах вроде Луиса Окампо (автор предвзятого антиазербайджанского доклада, бывший главный прокурор Международного уголовного суда, адвокат) развернули шумную кампанию за «освобождение содержащихся в Баку под стражей армян».

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Считающее себя «толерантным» армянское общество и те круги, которые разглагольствуют о правах человека и общечеловеческих ценностях, должны в первую очередь спросить у властей Армении, почему они 30 лет удерживали под оккупацией территории Азербайджана, потребовать извинений за оккупацию, начать общественные дискуссии по этому поводу и призвать к прояснению судьбы почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев.

В открытых интернет-ресурсах можно найти множество фотографий и видео, отражающих зверства, совершенные армянской армией против мирных азербайджанцев, особенно в Первую Карабахскую войну. Армянское общество должно было прежде всего потребовать от своих властей, от «независимой судебной системы» наказания этих военнослужащих и полевых командиров.

Поскольку всего этого не произошло, призывы к «освобождению содержащихся в Баку под стражей армян» являются не чем иным, как неискренностью, лукавством, пропагандой национальной исключительности и грязной пропагандой против Азербайджана, который примет такое престижное мероприятие, как COP29».