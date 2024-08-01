США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео) |
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Домингес победил в Париже боксера из Казахстана и вышел в полуфинал (фото) |
Коцоев посвятил свою олимпийскую победу Азербайджану (видео) |
Начались поставки азербайджанского газа в Словению |
Байрамов рассказал делегации Турции о проблемах в отношениях с Ереваном |
Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8 |
Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа |
Главное Политика

ОЗА обвинила Армению в грязной антиазербайджанской пропаганде

ОЗА обвинила Армению в грязной антиазербайджанской пропаганде

По мере приближения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, некоторые круги в Армении, армянская диаспора и расисты в западных странах вроде Луиса Окампо (автор предвзятого антиазербайджанского доклада, бывший главный прокурор Международного уголовного суда, адвокат) развернули шумную кампанию за «освобождение содержащихся в Баку под стражей армян».

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Считающее себя «толерантным» армянское общество и те круги, которые разглагольствуют о правах человека и общечеловеческих ценностях, должны в первую очередь спросить у властей Армении, почему они 30 лет удерживали под оккупацией территории Азербайджана, потребовать извинений за оккупацию, начать общественные дискуссии по этому поводу и призвать к прояснению судьбы почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев.

В открытых интернет-ресурсах можно найти множество фотографий и видео, отражающих зверства, совершенные армянской армией против мирных азербайджанцев, особенно в Первую Карабахскую войну. Армянское общество должно было прежде всего потребовать от своих властей, от «независимой судебной системы» наказания этих военнослужащих и полевых командиров.

Поскольку всего этого не произошло, призывы к «освобождению содержащихся в Баку под стражей армян» являются не чем иным, как неискренностью, лукавством, пропагандой национальной исключительности и грязной пропагандой против Азербайджана, который примет такое престижное мероприятие, как COP29».

Теги:
Из этой рубрики
ОЗА обвинила Армению в грязной антиазербайджанской пропаганде
Политика

ОЗА обвинила Армению в грязной антиазербайджанской пропаганде

2024/08/01, 19:33
Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе после убийства Хании
Политика

Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе после убийства Хании

2024/08/01, 19:01
Байрамов рассказал делегации Турции о проблемах в отношениях с Ереваном
Политика

Байрамов рассказал делегации Турции о проблемах в отношениях с Ереваном

2024/08/01, 18:45
Песков исключил участие России в саммитах по Украине
Политика

Песков исключил участие России в саммитах по Украине

2024/08/01, 18:43
В Азербайджане зарегистрирован 481 кандидат в депутаты
Политика

В Азербайджане зарегистрирован 481 кандидат в депутаты

2024/08/01, 17:16
Медиацентр ЦИК начнет работу в связи с парламентскими выборами
Политика

Медиацентр ЦИК начнет работу в связи с парламентскими выборами

2024/08/01, 17:05
БДИПЧ ОБСЕ направит в Азербайджан более 300 наблюдателей 
Политика

БДИПЧ ОБСЕ направит в Азербайджан более 300 наблюдателей 

2024/08/01, 13:00
Дитмир Бушати: Мы не можем вмешиваться в выборы
Политика

Дитмир Бушати: Мы не можем вмешиваться в выборы

2024/08/01, 11:50
Пекин уверенно ведет свою партию по раздроблению Евросоюза   
Политика

Пекин уверенно ведет свою партию по раздроблению Евросоюза   

2024/08/01, 11:07