Начались поставки азербайджанского газа в Словению

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению.

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

Поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и крупнейшей компанией на рынке природного газа Словении «Geoplin» о расширении сотрудничества в области газоснабжения, подписанным 17 июля текущего года.

Таким образом, Словения стала девятой по счету страной после Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии, в которую поступает азербайджанский газ.