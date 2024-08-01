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Байрамов рассказал делегации Турции о проблемах в отношениях с Ереваном

Байрамов рассказал делегации Турции о проблемах в отношениях с Ереваном

1 августа министр иностранных дел Азербайджана  Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с начальником Главного управления по Восточной Европе и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мехметом Самсаром, находящуюся с визитом в нашей стране.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничества в многосторонних форматах, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было отмечено, что подобные взаимные визиты и межмидовские консультации важны с точки зрения проведения детального обсуждения двусторонних и региональных вопросов, стоящих на повестке дня между двумя странами.

Отмечена необходимость активизации сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, особенно Организации тюркских государств, в том числе с участием наших стран в рамках различных трехсторонних и многосторонних форматов.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было доведено до внимания, что сохраняются проблемы, стоящие перед мирным процессом, в том числе продолжающиеся претензии к территориальной целостности и суверенитету нашей страны и претензии в Конституции Армении, шаги, которые угрожают региональной стабильности, способствуя милитаризации Армении со стороны третьих стран.

Было отмечено, что подобные угрозы препятствуют миру и стабильности, взаимному сотрудничеству в регионе, развитию региональных транспортных связей, региональной нормализации в целом, а также подчеркнута важность устранения этих угроз.

На встрече были обсуждены также другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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