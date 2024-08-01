В Анкаре прошел исторический обмен заключенными между Россией и США (обновлено, видео)

18:16 Национальная разведывательная организация (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) Турции выпустила заявление, в котором подтвердила обмен.
«Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции по очистке, которая является наиболее масштабной за последний период», — сказано в сообщении.
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18:01 Обмен 26 заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами состоялся в аэропорту Анкары. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Десять освобождённых направляются в Россию, 13 — в Германию и трое — в США.
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17:39 Турецкое управление разведки координирует обмен между Россией и США в Анкаре. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что обменивают Гершковича на нескольких россиян.
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16:50 Телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщает, что Россия и США договорились о масштабном обмене заключенными. Процесс уже запущен, но имена участников не разглашаются.
По данным CNN, американские заключенные вскоре будут переданы США. В обмене также участвуют Германия и другие страны. CBS отмечает, что в обмене фигурируют 24 человека.