В Анкаре прошел исторический обмен заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8 |
Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа |
В Тегеране заявили, что атака на Ханию стала унижением и пощечиной для статуса Ирана |
Спецпредставитель президента Азербайджана провел важные переговоры в США |
Лидер ХАМАС погиб из-за Whatsapp |
F-16 уже выполнили первые боевые задачи в Украине (обновлено, фото) |
Наши баскетболистки победили олимпийскую сборную США (видео) |
Фидан: Израиль убил надежду на мир |
Главное Экономика

Азербайджан и ОАЭ провели 9-е заседание межправкомиссии в Шуше

Азербайджан и ОАЭ провели 9-е заседание межправкомиссии в Шуше

В Шуше состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

В Шуше состоялась встреча сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов, министра экономики АР Микаила Джаббарова и министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Туг Аль-Марри.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ основаны на принципах взаимной дружбы и уважения, подчеркнута важная роль политической воли глав государств двух стран в развитии сотрудничества. Отмечено, что взаимные визиты и проводимые обсуждения играют особую роль в определении новых направлений двусторонних отношений. Доведено до сведения, что проводимое сегодня в Шуше 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ, деятельность Торгового представительства Азербайджана в ОАЭ и «Торгового дома Азербайджана» в Дубае служат развитию деловых связей.

На двусторонней встрече был отмечен существующий большой потенциал для развития сотрудничества, подчеркнута важность дальнейшего увеличения объемов взаимного товарооборота и диверсификации его структуры. Состоялись обсуждения потенциальных инвестиционных проектов в сферах «зеленой энергетики» и туризма, а также хода переговоров по подписанию Всестороннего экономического партнерского соглашения между Азербайджаном и ОАЭ.

Затем состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

Выступая на заседании, министр экономики Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии Микаил Джаббаров отметил успешное развитие партнерства между Азербайджаном и ОАЭ как в межгосударственных, так и в деловых кругах. Министр подчеркнул рост товарооборота между странами и положительные результаты совместных инициатив.

Участники мероприятия проинформированы о созданной в нашей стране благоприятной деловой и инвестиционной среде, деятельности промышленных зон и Свободной экономической зоны Алят, проводимой для иностранных инвесторов политике «открытых дверей». Инвесторы из ОАЭ были приглашены воспользоваться применяемыми механизмами поддержки инвестиций и принять участие в реализации совместных проектов.

Министр экономики ОАЭ, сопредседатель Комиссии Абдулла бин Туг Аль-Марри выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и организацией заседания комиссии в Шуше. Министр подчеркнул, что страна достигла большого развития, акцентировал внимание на реализуемых по инициативе Азербайджана значимых энергетических, транспортных и логистических проектах. Была выражена уверенность, что реализуемые меры по укреплению многостороннего сотрудничества между двумя странами будут способствовать реализации новых совместных проектов и развитию торгово-экономических отношений.

Стороны также обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, реализацию совместных инициатив в «зеленой» энергетике и других сферах, потенциальные направления сотрудничества в рамках COP29.

По итогам 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ подписан итоговый протокол. Документ подписали сопредседатели межправительственной комиссии – министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики ОАЭ Абдулла бин Туг Аль-Марри. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, инноваций и цифровизации, энергетике, в том числе «зеленой» энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, защите окружающей среды, мелиорации и управлении водными ресурсами, транспорте и логистике, связи и высоких технологий, науке и образовании, туризме, здравоохранении, культуре и др.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и ОАЭ провели 9-е заседание межправкомиссии в Шуше
Экономика

Азербайджан и ОАЭ провели 9-е заседание межправкомиссии в Шуше

2024/08/01, 16:13
Лого Лукойл
Экономика

Украина не будет отменять санкции против «Лукойла»

2024/07/31, 18:22
Турция резко сократила поставки товаров в Россию
Экономика

Турция резко сократила поставки товаров в Россию

2024/07/31, 14:30
В Центробанке отметили, что из-за решений Тарифного совета в Азербайджане вырастет инфляция
Экономика

В Центробанке отметили, что из-за решений Тарифного совета в Азербайджане вырастет инфляция

2024/07/31, 10:55
SOCAR налаживает сотрудничество с итальянской компанией (фото)
Экономика

SOCAR налаживает сотрудничество с итальянской компанией (фото)

2024/07/30, 19:33
Сийярто: Блокировку поставок нефти в Венгрию «изобрел» не Киев, а Брюссель
Экономика

Сийярто: Блокировку поставок нефти в Венгрию «изобрел» не Киев, а Брюссель

2024/07/30, 19:21
ВБ утвердил дополнительное финансирование для Азербайджана в $150 млн
Экономика

ВБ утвердил дополнительное финансирование для Азербайджана в $150 млн

2024/07/30, 11:25
Госдолг Армении составил $12 млрд
Экономика

Госдолг Армении составил $12 млрд

2024/07/30, 00:46
Фицо пригрозил Украине
Экономика

Фицо пригрозил Украине

2024/07/29, 22:24