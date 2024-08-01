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Скандал во Франции: ужин для короля Карла III стоил 475 тыс. евро

Скандал во Франции: ужин для короля Карла III стоил 475 тыс. евро

Согласно данным французского аудиторского ведомства, пышный ужин с омарами для короля Карла III обошелся канцелярии президента Франции в 475 тыс. евро. Об этом пишет BBC.

Для визита британского монарха в сентябре прошлого года президент Эммануэль Макрон расстарался — гостей угощали голубым омаром, крабом и ассорти из сыров.
Но в своем ежегодном отчете Счетная палата указала, что увеличение расходов на государственные приемы способствовало тому, что в бюджете президентской канцелярии обнаружилась дыра в 8,3 млн евро.

Елисейскому дворцу теперь необходимо приложить «значительные усилия… для восстановления и поддержания финансового баланса президентской администрации», указывают аудиторы.

Из средств, потраченных на ужин, более 165 тыс. евро ушло собственно на еду, напитки обошлись еще в 40 тыс. евро. Гостям банкета, среди которых были актер Хью Грант, футбольный менеджер Арсен Венгер и фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, предложили меню из голубых омаров и крабов, а затем бресского цыпленка и грибной гратен.

Гостей угощали сырами, включая французский «Комте» и британский «Стичелтон Блю». А на десерт было подано розовое печенье-макарун с кремом из лепестков роз, малиной и личи.

Экстравагантный банкет в Версальском дворце стал частью трехдневного государственного визита короля Карла во Францию. Первоначально он был запланирован на март, но был отложен из-за массовых протестов против пенсионной реформы, охвативших крупные города.

Визит короля — не единственный упомянутый в отчете Счетной палаты: в июле 2023 года в Лувре состоялся банкет для премьер-министра Индии Нарендры Моди, который обошелся президентской канцелярии в 412 тысяч евро.

Расходы президентской канцелярии, в том числе на государственные приемы, выросли на 14 % по сравнению с предыдущим годом, а доходы — всего на 6,5 %, говорится в отчете аудиторов.

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