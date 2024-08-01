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Япония планирует создать новый торговый маршрут через Каспий

Япония планирует создать новый торговый маршрут через Каспий

Премьер-министр Японии Фумио Киcида планирует объявить о пакете экономической помощи странам Центральной Азии. Программа предусматривает создание нового торгового маршрута через Каспийское море, который соединит регион с Европой. Как сообщает в четверг газета The Japan Times, премьер-министр посетит Узбекистан, Казахстан, Монголию с 9 по 12 августа и представит план на встрече с лидерами пяти государств Центральной Азии в Казахстане.

По данным газеты, инициатива направлена на укрепление связей Японии с Китаем и регионом, в котором Россия традиционно занимает сильные позиции. Официальный Токио надеется, что новый экспортный маршрут даст странам Центральной Азии большую экономическую независимость.

Помимо транспортной инфраструктуры, этот план также предусматривает поддержку в области декарбонизации экономики. Наряду с этим, технологии и кредиты японских компаний планируется использовать для таких мер, как помощь в переработке природного газа.

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