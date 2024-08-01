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Матвиенко заявила, что Олимпийские игры во Франции войдут в историю как самые позорные

Матвиенко заявила, что Олимпийские игры во Франции войдут в историю как самые позорные

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принципиально не смотрит Олимпийские игры во Франции из-за отсутствия там российских спортсменов. Она также считает, что эти игры войдут в историю как «самые позорные» за все годы олимпийского движения, сообщает ТАСС.

«Я не смотрю принципиально Олимпийские игры в Париже, по принципиальным соображениям, потому что в них нет российского спорта. Я считаю, что Олимпийские игры во Франции – это игры, где исчез дух олимпизма, эти игры политизированы, это игры, где на первом месте становятся права трансгендеров и так далее, где нет настоящего духа состязательности, то есть Олимпийскими играми их уже назвать сложно», – заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

«Думаю, что они войдут в историю как самые позорные Олимпийские игры за все годы олимпийского движения», – добавила она.

Также Матвиенко назвала церемонию открытия Олимпийских игр катастрофой. «Это такое безвкусие – оскорбить так грубо, цинично всех христиан мира <…>. Куда делась Франция с ее великой культурой, где это все, что творится. Кроме отвращения ничего это вызвать не могло. И посмотрите, какая реакция в мире: резко негативная», – подчеркнула председатель Совета Федерации.

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