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БДИПЧ ОБСЕ направит в Азербайджан более 300 наблюдателей 

БДИПЧ ОБСЕ направит в Азербайджан более 300 наблюдателей 

В Баку уже начала работать основная команда миссии из 11 международных экспертов. 6 августа прибудут 28 долгосрочных наблюдателей, которые будут осуществлять мониторинг на всей территории страны. Долгосрочная миссия состоит из 280 наблюдателей, которые приедут за несколько дней до дня выборов. Об этом сказал глава наблюдательной миссии ОБСЕ Дитмир Бушати на пресс-конференции наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в связи с началом миссии по наблюдению за предстоящими в Азербайджане внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Внеочередные выборы в парламент АР пройдут 1 сентября.

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