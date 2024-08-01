В Баку без осадков, в регионах кратковременный дождь

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Обнародован прогноз погоды на 2 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер утром перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью будет 21-26°, днем 30-35° тепла, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 45-55%. В районах Азербайджана местами ожидаются грозорые дожди. В основном в горных и предгорных районах проливные дожди, возможен град. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.