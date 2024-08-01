Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8 |
Пентагон: Масштабное нападение на Израиль произойдет в ближайшие 72 часа |
В Тегеране заявили, что атака на Ханию стала унижением и пощечиной для статуса Ирана |
Спецпредставитель президента Азербайджана провел важные переговоры в США |
Лидер ХАМАС погиб из-за Whatsapp |
F-16 уже выполнили первые боевые задачи в Украине (обновлено, фото) |
Наши баскетболистки победили олимпийскую сборную США (видео) |
Фидан: Израиль убил надежду на мир |
Хаменеи велел ударить по Израилю |
Главное Мир

Президент ФРГ попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

Президент ФРГ попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) накануне отмечаемой 1 августа 80-й годовщины начала Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. «Я прошу – именно сегодня и именно здесь – о прощении», – обратился глава германского государства к выжившим участникам восстания в среду, 31 июля, на памятном мероприятии  на центральной площади польской столицы с участием сотен слушателей и президента Польши Анджея Дуды, сообщает DW.

«Мы не должны забывать и не забудем, какие безмерные страдания мы, немцы, принесли соседней стране, с какой жестокостью и с каким стремлением к уничтожению немецкие оккупанты действовали против всего населения», – подчеркнул Штайнмайер. Империализм и расизм национал-социалистов привели к «ужасным преступлениям», против которых и выступили участники восстания, добавил он. Из прошлого необходимо извлечь урок для будущего, отметил германский президент.

Варшавское восстание было «одной из жесточайших глав» в истории отношений двух стран и стало «одной из самых героических глав польской истории», указал Штайнмайер. «Это пример воли к самоутверждению, желания не позволить отнять свободу без боя», – добавил президент ФРГ, особо выделив «храбрость презиравших смерть бойцов».

Глава германского государства назвал «почти чудом» тот факт, что поляки и немцы стали хорошими соседями. Путь к этому был долгим, признал Штайнмайер. Теперь Берлин и Варшава взяли на себя обязательство «действовать между собой и в интересах наших соседей и друзей солидарно и миролюбиво», – заявил он.

Теги:
Из этой рубрики
Япония планирует создать новый торговый маршрут через Каспий
Мир

Япония планирует создать новый торговый маршрут через Каспий

2024/08/01, 15:04
В Кремле рассказали об отпуске Путина
Мир

В Кремле рассказали об отпуске Путина

2024/08/01, 14:24
Кремль прокомментировал получение Украиной самолетов F-16
Мир

Кремль прокомментировал получение Украиной самолетов F-16

2024/08/01, 13:26
Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8
Мир

Впервые FPV-дрон уничтожил 12-тонный российский вертолет Ми-8

2024/08/01, 13:09
Матвиенко заявила, что Олимпийские игры во Франции войдут в историю как самые позорные
Мир

Матвиенко заявила, что Олимпийские игры во Франции войдут в историю как самые позорные

2024/08/01, 13:07
ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевого крыла ХАМАС
Мир

ЦАХАЛ ликвидировал лидера боевого крыла ХАМАС

2024/08/01, 12:59
Президент ФРГ попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов
Мир

Президент ФРГ попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

2024/08/01, 12:37
Сын экс-министра финансов Турции взял в заложники и убил свою бабушку
Мир

Сын экс-министра финансов Турции взял в заложники и убил свою бабушку

2024/08/01, 12:23
Российский оппозиционер пережил покушение с использованием дрона-камикадзе
Мир

Российский оппозиционер пережил покушение с использованием дрона-камикадзе

2024/08/01, 11:31