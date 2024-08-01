Президент ФРГ попросил в Варшаве прощения за деяния нацистов

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) накануне отмечаемой 1 августа 80-й годовщины начала Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны. «Я прошу – именно сегодня и именно здесь – о прощении», – обратился глава германского государства к выжившим участникам восстания в среду, 31 июля, на памятном мероприятии на центральной площади польской столицы с участием сотен слушателей и президента Польши Анджея Дуды, сообщает DW.

«Мы не должны забывать и не забудем, какие безмерные страдания мы, немцы, принесли соседней стране, с какой жестокостью и с каким стремлением к уничтожению немецкие оккупанты действовали против всего населения», – подчеркнул Штайнмайер. Империализм и расизм национал-социалистов привели к «ужасным преступлениям», против которых и выступили участники восстания, добавил он. Из прошлого необходимо извлечь урок для будущего, отметил германский президент.

Варшавское восстание было «одной из жесточайших глав» в истории отношений двух стран и стало «одной из самых героических глав польской истории», указал Штайнмайер. «Это пример воли к самоутверждению, желания не позволить отнять свободу без боя», – добавил президент ФРГ, особо выделив «храбрость презиравших смерть бойцов».

Глава германского государства назвал «почти чудом» тот факт, что поляки и немцы стали хорошими соседями. Путь к этому был долгим, признал Штайнмайер. Теперь Берлин и Варшава взяли на себя обязательство «действовать между собой и в интересах наших соседей и друзей солидарно и миролюбиво», – заявил он.