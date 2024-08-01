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В связи с COP29 учащихся отпустят на каникулы, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет дистанционное обучение

В связи с COP29 учащихся отпустят на каникулы, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет дистанционное обучение

В связи с COP29 учащихся отпустят на осенние каникулы, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе студенты будут учиться дистанционно.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Изменилось время осенних каникул в образовательных учреждениях общеобразовательной ступени (за исключением специальных учебных заведений), действующих на территории Азербайджана.

Согласно постановлению Кабмина «О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджанской Республики в период проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения», по общеобразовательной ступени-с 12 по 22 ноября 2024 года будут осенние каникулы. Ранее этот период был с 16 по 20 ноября.

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