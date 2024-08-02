Футболисты «Зиря» прошли в следующий раунд Лиги конференций (видео)

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Азербайджанский «Зиря» провел в словацком городе Дунайска-Стреда ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Наша команда играла с местным клубом ДАК 1904.

Матч, проходивший на стадионе «МОЛ Арена», завершился со счетом 2:1 в пользу нашей команды. Голы у «Зиря» забили Рафаэл Утциг и Гисмат Алыев (с пенальти). У словаков отличился Алекс Мендес.

Учитывая, что первая встреча между соперниками завершилась победой «Зиря» со счетом 4:0, в следующую стадию турнира пробился азербайджанский клуб. Его соперником будет хорватский «Оисек».

Первый матч «Зире» проведет на выезде 8 августа, а ответную встречу – дома 15 августа.