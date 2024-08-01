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Российская компания будет производить инсулин в Азербайджане

Российская компания будет производить инсулин в Азербайджане

Российская компания «Герофарм» наладит производство инсулина в Азербайджане. Об этом сказал торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, сообщают «Известия».

По его словам, производство планируется запустить в следующем году.

«Инсулин в Азербайджане в текущее время не производят, страна полностью его импортирует. Локализация позволит сделать препараты более доступными для азербайджанских пациентов», – сказал Мирсаяпов.

Далее, он отметил, что «Герофарм» уже занимается производством инсулина в Казахстане. Компания также планировала запустить такой проект и в Узбекистане. Однако позже проект был приостановлен из-за разногласия в связи с коммерческими вопросами.

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