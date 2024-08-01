Трамп обвинил Харрис в том, что она «лишь недавно стала чернокожей»

Кандидат от демократов Камала Харрис лишь недавно начала изображать из себя чернокожую, чтобы завоевать расположение афроамериканцев, хотя ранее позиционировала себя как индианка.
Об этом заявил кандидат на президентских выборах в США от Республиканской партии Дональд Трамп а ходе собрания Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго.
«Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею… Теперь она хочет, чтобы ее знали, как черную. Она всегда была индианкой… А потом сделала поворот и стала черным человеком», – сказал он.
Напомним, что отец Харрис чернокожий выходец из Ямайки, а мать родом из Индии.
Кроме того, Трамп несколько раз исказил имя оппонентки, произнося его с ударением на втором слоге, хотя на английском ударение должно стоять на первом – Кáмала.