Трамп обвинил Харрис в том, что она «лишь недавно стала чернокожей»

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Кандидат от демократов Камала Харрис лишь недавно начала изображать из себя чернокожую, чтобы завоевать расположение афроамериканцев, хотя ранее позиционировала себя как индианка.

Об этом заявил кандидат на президентских выборах в США от Республиканской партии Дональд Трамп а ходе собрания Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго.

«Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею… Теперь она хочет, чтобы ее знали, как черную. Она всегда была индианкой… А потом сделала поворот и стала черным человеком», – сказал он.

Напомним, что отец Харрис чернокожий выходец из Ямайки, а мать родом из Индии.

Кроме того, Трамп несколько раз исказил имя оппонентки, произнося его с ударением на втором слоге, хотя на английском ударение должно стоять на первом – Кáмала.